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«Рома» — «Шахтер»: ставка Максима Калиниченко на игру плей-офф Лиги Европы

«Рома» — «Шахтер»: ставка Максима Калиниченко на игру плей-офф Лиги Европы
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Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Шахтер».

Ставка: «Рома» не проиграет и обе забьют за 1.95.

«Рома» и «Шахтер» встретятся в первой игре 1/8 финала Лиги Европы. Матч между ними состоится в Риме на домашнем стадионе «Ромы».

Это очень интересная пара по многим параметрам. Например, «Шахтер» — бывшая команда Фонсеки, который сейчас как раз возглавляет «Рому». В римском клубе выступает давний лидер донецкой команды – Мхитарян. Очень много у них пересечений.

С большим интересом я жду игру этих команд. Обе они, думаю, покажут отличную борьбу. Импонирует мне сейчас футбол обеих команд.

Также у них примерно одинаковая форма на данный момент – обе команды играют немного нестабильно. «Рома» в трех встречах дважды выиграла и один раз проиграла. А «Шахтер» в последних встречах украинских турниров, наоборот, дважды уступил и в одной встрече победил.

У донецкого клуба сейчас чуть больше проблем, он терпит больше неудач. «Рома» проигрывает меньше и, учитывая ее соперников в Серии А, держится там довольно неплохо.

Я не удивлюсь, если «Шахтер» сразу не окажется сильнее и не выиграет в этом выездном матче. «Рома», конечно, способна дать отпор донецкому клубу. Вспоминая хорошую атаку у обеих команд, контратакующую линию у «Шахтера» и позиционную у «Ромы», поставлю на то, что обе команды забьют, а также на то, что «Рома» не проиграет в этой встрече», — сказал Калиниченко.

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