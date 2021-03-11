«Динамо» Киев — «Вильярреал»: прогноз Максима Калиниченко на игру Лиги Европы в Киеве

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Динамо» Киев — «Вильярреал».
Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.92.
«В первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги Европы киевское «Динамо» сыграет с «Вильярреалом». Их встреча пройдет в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Очень неудобный соперник для киевлян, конечно. Испанские клубы всегда доставляют много проблем в еврокубках, и речь тут не только о «Барселоне» или мадридском «Реале». Та же «Севилья» несколько раз выиграла Лигу Европы за последние годы.
У самого «Динамо» тоже редко получалось пройти в плей-офф испанских команд. С «Вильярреалом» ему, я думаю, будет очень непросто. Хотя этот клуб не столь безупречен, есть у него определенные проблемы. Так, «Вильярреал» в испанском чемпионате давно не выигрывал. Там он в последних матчах несколько раз проиграл и в одной встрече сыграл вничью.
Побед у «Вильярреала» не так много, последние были как раз в 1/16 финала Лиги Европы с «Зальцбургом». Крепкую австрийскую команду «Вильярреал» дважды обыграл – 2:0 и 2:1.
«Динамо» на фоне своего соперника выглядит намного лучше. Киевляне, наоборот, давно не проигрывали. В последних матчах молодая команда Луческу только выигрывала. В чемпионате она идет на первом месте.
Очень надеюсь, что в этом домашнем матче с «Вильярреалом» «Динамо» не ударит в грязь лицом и покажет отличный футбол. Поэтому я предлагаю поставить на то, что киевляне не проиграют в этой встрече», — сказал Калиниченко.
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