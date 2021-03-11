«Тоттенхэм» — «Динамо» З: прогноз Дениса Казанского на игру плей-офф Лиги Европы
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Динамо Загреб». Матч 1/8 финала Лиги Европы начнется в 23:00 мск 11 марта.
Ставка: победа «Тоттенхэма» минимум в 2 мяча за 2.09.
«Да, Загреб недавно расстроил болельщиков «Краснодара». Но мне кажется, что с «Тоттенхэмом» будет совсем другой расклад. Жозе Моуринью может разобраться с загребским «Динамо» достаточно круто.
В Англии у Загреба дела плохи: 9 из 10 матчей против англичан эта команда проиграла. А «шпоры», наконец, набрали хорошую форму. В последних 4 матчах – только победы. «Тоттенхэм» забивает часто: уже 20 мячей в последних домашних играх. Поэтому здесь можно брать хозяев с форой (-1,5)», — сказал Казанский.
«Тоттенхэм» — «Динамо» Загреб. Прогноз: Жозе Моуринью накажет обидчика ЦСКА и «Краснодара»
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