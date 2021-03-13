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«Динамо» — «Спартак»: прогноз Дмитрия Егорова на матч РПЛ 13 марта

«Динамо» — «Спартак»: прогноз Дмитрия Егорова на матч РПЛ 13 марта
Ставки / Прогнозы 0
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Журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 22-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Динамо» — «Спартак».

Ставка: победа «Динамо» за 2.73.

«Несколько предыдущих ставок на «Спартак» сыграли, точнее, не на «Спартак». После этого состоялась довольно мощная встреча с «Краснодаром», после которой Леонид Федун сказал, что матч мог завершиться не со счетом 6:1, а 9:4 или 10:3 в пользу «Спартака». Но, на мой взгляд, были эпизоды, когда «Краснодар» переламывал ход игры, забирал инициативу в свои руки, и все могло завершиться ничьей.

В какой-то момент «Краснодар» раскрылся, а «Спартак» этим воспользовался, но еще раз повторю, что все могло закончиться ничьей, и говорить о том, что системный кризис «Спартака» преодолен, не стоит, потому что «Краснодар» играл исключительно в атаку, и «Спартак» точно так же действовал. Тактика 3-5-2 переходила в тактику 4-2-4.

«Динамо» куда системнее, куда жестче, куда надежнее будет играть, чем «Краснодар». У «Динамо» есть ряд исполнителей, которые не уступают в технике краснодарцам, но они более дисциплинированные, поэтому «Спартаку» будет сложно. Сложно «Спартаку» будет и без Жиго – это важнейший футболист в составе. В сравнении с первым матчем в Кукбе поводов говорить о том, что «Спартак» будет сейчас намного сильнее, кроме как с психологической точки зрения, нет.

Мой прогноз прежний – «Спартак» проиграет «Динамо», как бы это странно ни звучало. «Динамо» системнее, надежнее. Учитывая переход Промеса, амбиции Понсе, Ларссона и Соболева, Тедеско ничего не останется, как выставить максимальное количество нападающих, что существенно оголит оборону, особенно с отсутствием Жиго. Победа «Динамо».

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