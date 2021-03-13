«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 28-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Фулхэма» с форой (+2) за 1.50, «Фулхэм» не проиграет во втором тайме за 2.15.
«Последний раз с разницей более чем в два мяча «Фулхэм» проигрывал в чемпионате аж в сентябре. Команда Скотта Паркера явно на ходу – у неё всего одно поражение в последних семи турах, и чудесное спасение кажется всё более осязаемым. Заслуженная победа на «Энфилде» в прошлое воскресенье, конечно, лишь повысила уверенность в собственных силах игроков.
«Ман Сити» забил неожиданно много в среду в игре с «Саутгемптоном», но там что-то совсем развалились «святые». Не думаю, что что-то подобное произойдёт на «Крэйвен Коттедж». Скорее всего, если «Сити» и поведёт в один-два мяча, то просто уберёт ногу с педали газа. Во вторник ему, в конце концов, предстоит куда более важная игра в Будапеште против Менхенгладбаха».
- 13 марта 2021
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