Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 28-го тура АПЛ

«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 28-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Фулхэма» с форой (+2) за 1.50, «Фулхэм» не проиграет во втором тайме за 2.15.

«Последний раз с разницей более чем в два мяча «Фулхэм» проигрывал в чемпионате аж в сентябре. Команда Скотта Паркера явно на ходу – у неё всего одно поражение в последних семи турах, и чудесное спасение кажется всё более осязаемым. Заслуженная победа на «Энфилде» в прошлое воскресенье, конечно, лишь повысила уверенность в собственных силах игроков.

«Ман Сити» забил неожиданно много в среду в игре с «Саутгемптоном», но там что-то совсем развалились «святые». Не думаю, что что-то подобное произойдёт на «Крэйвен Коттедж». Скорее всего, если «Сити» и поведёт в один-два мяча, то просто уберёт ногу с педали газа. Во вторник ему, в конце концов, предстоит куда более важная игра в Будапеште против Менхенгладбаха».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021