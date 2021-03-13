«Кристал Пэлас» — «Вест Бромвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Кристал Пэлас» — «Вест Бромвич».

Ставка: тотал меньше 2 гола за 2.11.

«Эта игра явно не для нейтрального болельщика. Кроме поклонников «орлов» и «дроздов», вряд ли кто-нибудь захочет мучиться 90 минут у экрана за просмотром этого зрелища.



«Вест Бром» упустил хорошую возможность сократить отставание от спасительного 17-го места до шести очков, сыграв вничью с «Ньюкаслом». Совсем беззубо команда смотрится впереди, уровня игроков явно не хватает для решения каких-то задач в элитном дивизионе.



У «Пэлас» вернулся после травмы Заха, и это, конечно, плюс. Впрочем, «Пэлас» уже никаких задач не решает – место в середине таблицы ему почти гарантировано. Ну а наличие такого игрока, быть может, чуть-чуть скрасит игру команды в оставшейся части сезона».