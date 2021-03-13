«Эвертон» — «Бернли»: прогноз Артура Петросьяна на матч 28-го тура АПЛ в Ливерпуле

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Бернли».
Ставка: «Эвертон» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.65.
«Эвертон» хоть и сохраняет неплохие шансы даже на Лигу чемпионов, а «Бернли» совсем недавно ещё болтался в хвосте турнирной таблицы, матч не должен получиться лёгким для хозяев.
«Ириски» зачастую испытывают трудности в играх с хорошо организованными и физически мощными соперниками. В позиционных атаках они не слишком сильны, к тому же у них отсутствует из-за травмы Хамес Родригес, который мог бы в такой игре быть полезным.
«Бернли» сыграет в свой привычный футбол и попытается выгрызть на «Гудисон» результат.
В последних четырёх матчах между этими двумя командами забивалось не более двух мячей. Стилистически и кадрово команды особо за это время не изменились».
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