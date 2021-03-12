Кубок мира по биатлону, мужской спринт. Итоги гонки, кто выиграл, какие места у наших

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе стал победителем спринта на 10 км на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Второй результат показал представитель Норвегии Тарьей Бё. Бронзовым призёром стал итальянский биатлонист Лукас Хофер.
Лучший результат среди россиян показал Матвей Елисеев, который финишировал 16-м. Александр Логинов занял 17-е место, Эдуард Латыпов — 25-е, Евгений Гараничев — 30-е. Карим Халили остался 38-м, Кирилл Стрельцов — 62-м.
Фийон Майе входил в число фаворитов гонки: ставки на его победу принимались за 4.50. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 4500 рублей.
Финиш Тарьея Бё в тройке лучших шёл за 3.50, попадание Лукаса Хофера на подиум оценивалось в 4.00. Финиш Александра Логинова за пределами топ-10 был доступен за 2.70.
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