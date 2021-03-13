Биатлон сегодня: какой канал покажет, когда начало гонок, где смотреть в прямом эфире

С 11 по 14 марта в Нове-Место (Чехия) проходит девятый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире все гонки покажет телеканал «Матч ТВ».



Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Нове-Место, Чехия

Расписание соревнований



13 марта

16:45 – гонка преследования, мужчины.

19:30 – гонка преследования, женщины.



14 марта

12:25 – смешанная эстафета.

15:45 – супермикст.



В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 15-е место.



В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Россиянка Светлана Миронова идёт 17-й.