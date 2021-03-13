Кубок мира по биатлону, 13 марта: расписание на сегодня, календарь гонок, смотреть онлайн
С 11 по 14 марта в Нове-Место (Чехия) проходит девятый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире все гонки покажет телеканал «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Нове-Место, Чехия
Расписание соревнований
13 марта
16:45 – гонка преследования, мужчины.
19:30 – гонка преследования, женщины.
14 марта
12:25 – смешанная эстафета.
15:45 – супермикст.
В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 15-е место.
В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Россиянка Светлана Миронова идёт 17-й.
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