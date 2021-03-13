«Арсенал» — ЦСКА: смотреть онлайн, трансляция матча, какой канал покажет в прямом эфире

13 марта состоится матч 22-го тура чемпионата России «Арсенал» Тула — ЦСКА. Начало встречи — в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество гостям. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 5.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.80.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.11, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.