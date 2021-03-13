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«Зенит» — «Ахмат»: смотреть онлайн, трансляция матча 13.03.2021, какой канал покажет

«Зенит» — «Ахмат»: смотреть онлайн, трансляция матча 13.03.2021, какой канал покажет
Ставки / Прогнозы 0

13 марта состоится матч 22-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат». Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Ахмата» оценён букмекерами коэффициентом 8.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.00.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.73, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

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