«МЮ» — «Милан»: результат матча 11.03.2021, какой счёт, как сыграли, кто забил

11 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 1:1.
В первом тайме «Милан» забил два гола, но ни один из них не был засчитан. Первое взятие ворот отменили по причине офсайду у Рафаэла Леау, второе — из-за того, что Франк Кессье перед ударом подработал мяч рукой. У «Манчестер Юнайтед» до перерыва голевых моментов не было.
Вторую половину встречи «красные дьяволы» начали с быстрого взятия ворот. Гол на 50-й минуте забил вышедший на замену 18-летний ивуарийский нападающий «МЮ» Амад Диалло Траоре. Однако «Милан» в компенсированное время сравнял счёт. На 90+2-й минуте гол забил центральный защитник Симон Кьер.
Поставить на победу британской команды в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.23. Успех гостей оценивался в 3.30. А ставки на ничью принимались за 3.55: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3550 рублей.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.99, обе забьют — за 1.72, а точный счёт 1:1 — за 6.00.
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