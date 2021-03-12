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«Ньюкасл» — «Астон Вилла»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

«Ньюкасл» — «Астон Вилла»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Ньюкасл» — «Астон Вилла».

Ставка: меньше 3 голов в матче за 1.73.

«В последних матчах эти команды гоняют строго низы. У «Ньюкасла» большая проблема на своём поле: только одна победа в последних играх. А в этом плане как раз у «Астон Виллы» другая ситуация: четыре выездные победы подряд.

Эта статистика намекает на то, что гости продлят свою серию. К тому же в их стан возвращается Джек Грилиш, он добавит огня.

Но я бы оттолкнулся именно от того, что две низовые команды дадут ТМ (2,5) и в этой игре», — сказал Казанский.

«Ньюкасл» — «Астон Вилла». Прогноз: главное не уснуть — больше двух голов тут не будет
После травмы Джека Грилиша «Астон Вилла» выиграла всего один матч из четырёх проведённых.
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