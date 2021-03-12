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Карен Хачанов — Мэттью Эбден: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Марселе

Карен Хачанов — Мэттью Эбден: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Марселе
Ставки / Прогнозы 0
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/4 финала турнира в Марселе Карен Хачанов — Мэттью Эбден.

Ставка: победа Эбдена с форой (+5) за 1.75.

«После двух невнятных сезонов Карен Хачанов, кажется, отошёл и начинает набирать обороты. В особенности ему удалось наладить подачу, но впереди ещё много работы. Частенько срывает он розыгрыши, стараясь быстро завершить их в свою пользу, хромает и приём, которым Хачанов и так никогда не отличался. Однако результаты пришли, и это пока самое главное.

Австралиец Эбден уже далеко забрался здесь, ещё и стартуя в квалификации. Давненько он так в одиночке не играл, но сейчас в порядке, да и настрой должен быть на подъёме. Не будем его переоценивать, ведь соперники покамест попадались не самые сильные, но констатируем, что побороться может.

Никого ещё не громил Хачанов в этом сезоне, да и Эбден с подачей — вполне логичен сценарий с плотной борьбой, возможно, даже тай-брейком», — сказал Фомин.

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