«Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз Павла Лысенкова на матч плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на шестой матч серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют «Барыс» и «Металлург».
Ставка: «Металлург» забросит минимум 3 шайбы за 2.14.
«Да-да, «Барыс» будет прижат к стенке – поражение, и ты завершаешь сезон.
Да, «Барыс» играет дома, и это для казахстанского клуба дополнительное преимущество.
Да, «Барыс» неплохо играет в атаке, забросив 12 шайб в пяти матчах. Другое дело, что защита там – швах и пропущено 17 голов.
Замечу, что матчи в этой серии получаются странными. Первый, четвёртый и пятый поединки – это тотал шесть шайб и больше, результативный хоккей. Второй, третий матчи – тотал в три шайбы, и это низовые игры. Как будет на этот раз?
Я бы в шестом матче серии взял кэф 2,14 на то, что «Металлург» в основное время пробьёт индивидуальный тотал в 2,5 шайбы. Думаю, уральцы в этой серии – фавориты, и уж как-нибудь три гола соорудить должны», — сказал Лысенков.
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