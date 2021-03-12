«Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз Павла Лысенкова на матч плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на шестой матч серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют «Барыс» и «Металлург».



Ставка: «Металлург» забросит минимум 3 шайбы за 2.14.



«Да-да, «Барыс» будет прижат к стенке – поражение, и ты завершаешь сезон.



Да, «Барыс» играет дома, и это для казахстанского клуба дополнительное преимущество.



Да, «Барыс» неплохо играет в атаке, забросив 12 шайб в пяти матчах. Другое дело, что защита там – швах и пропущено 17 голов.



Замечу, что матчи в этой серии получаются странными. Первый, четвёртый и пятый поединки – это тотал шесть шайб и больше, результативный хоккей. Второй, третий матчи – тотал в три шайбы, и это низовые игры. Как будет на этот раз?



Я бы в шестом матче серии взял кэф 2,14 на то, что «Металлург» в основное время пробьёт индивидуальный тотал в 2,5 шайбы. Думаю, уральцы в этой серии – фавориты, и уж как-нибудь три гола соорудить должны», — сказал Лысенков.

«Барыс» — «Металлург». Прогноз на 6-й матч: Воробьёв и Мозякин закроют серию в Казахстане За пять поединков серии магнитогорцы забросили 17 шайб. «Барысу» будет тяжело даже дома.