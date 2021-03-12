«Барыс» — «Металлург»: ставка Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Барыс» — «Металлург».



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.83.



«Леонид Вайсфельд был замечательным арбитром, во всём разбирающимся, тонко чувствующим нить, дух и интригу игры, никогда её не ломая. В общем, сейчас уже таких не осталось. Его комментарии на КХЛ-ТВ преисполнены тонкого юмора и всегда имеют «подводный слой» для тех, кто непосредственно работает в хоккее. Периодически Вайсфельд сбегает с телевидения, чтобы порулить каким-нибудь клубом, но там его надежды создать идеальный клуб быстро разбиваются о повседневную реальность. Так вот, Вайсфельд назвал «Барыс» мечтой букмекеров, а также самой непредсказуемой командой в нынешнем плей-офф.



С ним, конечно, можно согласиться, но даже при всей своей непредсказуемости пара «Магнитка» — «Барыс» полностью идёт в русле предсказания автора этих строк, который ещё до первого вбрасывания предположил счёт в серии 2-2 после четырёх матчей и общую победу «Магнитки» со счётом 4-2.



От этой и только от этой печки мы пляшем в прогнозе на шестой матч, держа в уме Вайсфельда и возможные закидоны «Барыса» в его последнем матче текущего сезона. Всё вместе даёт нам весьма боевую ничью с добрым десятком заброшенных шайб, а то и больше. С возможной ничьей в основное время и победой «Магнитки» в овертайме и даже, может быть, не первом. Но обязательной победой «Магнитки», поскольку ей нельзя доигрываться до седьмой игры – команда возрастная, «дедушки» не успеют полностью восстановиться. А значит, «металлургов» и без нашего желания вычеркнут из Книги жития КХЛ текущего сезона уже на втором этапе плей-офф», — сказал Лебедев.

«Барыс» — «Металлург». Прогноз на 6-й матч: Воробьёв и Мозякин закроют серию в Казахстане За пять поединков серии магнитогорцы забросили 17 шайб. «Барысу» будет тяжело даже дома.