«Рома» — «Шахтёр»: результат матча 11.03.2021, как сыграли, какой счёт, кто забил

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА римская «Рома» принимала донецкий «Шахтёр». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 3:0.
На 23-й минуте гол забил Лоренцо Пеллегрини. «Шахтёр» также имел несколько голевых моментов, но реализация подвела донецкую команду. Во втором тайме «Рома» забила ещё дважды: на 73-й минуте отметился Стефан Эль-Шаарави, на 77-й минуте — Джанлука Манчини. «Горняки» в ответ создали ряд своих опасных эпизодов, но реализовать их вновь не удалось.
Поставить на победу итальянской команды в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.60: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1600 рублей. Успех гостей оценивался в 5.70. А ставки на ничью принимались за 4.75.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.65, «обе забьют — нет» — за 2.20, а победа «Ромы» всухую — за 3.20.
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