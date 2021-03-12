«Химки» — «Ростов»: смотреть онлайн, трансляция матча 12.03.2021, какой канал покажет
12 марта состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Ростов». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.59. Успех хозяев оценён экспертами в 2.93. А ставки на ничью принимаются за 3.25.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Химки» — «Ростов» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.02, на пенальти — за 2.60.
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