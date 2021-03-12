«Барыс» – «Металлург»: прогноз Фёдора Канарейкина на матч первого раунда плей-офф КХЛ

Известный тренер Федор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» – «Металлург».
Ставка: победа «Металлурга» за 2.19.
«На финише регулярного чемпиона уральцы после десятиматчевой победной серии несколько сбавили обороты – проиграли четыре матча из шести последних. Тем не менее эти неудачи никак не отразились на турнирной ситуации – уральцы удержали за собой третье место в таблице и получили в соперники, казалось бы, более лёгкого для себя соперника. Мало кто мог предположить, что эта серия окажется самой длинной в первом раунде плей-офф.
В этом сезоне «Металлург» выиграл три матча из четырёх у своего соперника по первому раунду плей-офф. Но при этом не стоит забывать, что год назад именно «Барыс» выбил из розыгрыша Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург». Так что самое время брать реванш. И уральцы в шаге от этого – они ведут в серии 3-2.
Фаворит шестого матча серии — «Магнитка». Уральцы выиграют и станут последним участником полуфинала Востока», — сказал Канарейкин.
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