«Барыс» – «Металлург»: прогноз Фёдора Канарейкина на матч первого раунда плей-офф КХЛ

Известный тренер Федор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» – «Металлург».



Ставка: победа «Металлурга» за 2.19.



«На финише регулярного чемпиона уральцы после десятиматчевой победной серии несколько сбавили обороты – проиграли четыре матча из шести последних. Тем не менее эти неудачи никак не отразились на турнирной ситуации – уральцы удержали за собой третье место в таблице и получили в соперники, казалось бы, более лёгкого для себя соперника. Мало кто мог предположить, что эта серия окажется самой длинной в первом раунде плей-офф.



В этом сезоне «Металлург» выиграл три матча из четырёх у своего соперника по первому раунду плей-офф. Но при этом не стоит забывать, что год назад именно «Барыс» выбил из розыгрыша Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург». Так что самое время брать реванш. И уральцы в шаге от этого – они ведут в серии 3-2.



Фаворит шестого матча серии — «Магнитка». Уральцы выиграют и станут последним участником полуфинала Востока», — сказал Канарейкин.

«Барыс» — «Металлург». Прогноз на 6-й матч: Воробьёв и Мозякин закроют серию в Казахстане За пять поединков серии магнитогорцы забросили 17 шайб. «Барысу» будет тяжело даже дома.