Миша Циркунов – Райан Спэнн: прогноз Глеба Кожикова на бой UFC 14.03.2021

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Миша Циркунов – Райан Спэнн в рамках турнира UFC.

Ставка: тотал меньше 1.5 раунда за 1.63. «Миша дебютировал в UFC в 2015 году и начал очень хорошо, одержав четыре победы кряду, и казалось, что он будущий топ дивизиона полутяжей, однако, начиная с 2017 года, он чередует победы с поражениями. Сильная сторона Циркунова — борьба и джиу-джитсу, большую часть своих побед он одержал приёмами. Слабая сторона — пробитость, все свои бои в UFC он проиграл нокаутами.



29-летний американский боец по прозвищу Супермен, представитель зала «Fortis MMA», профессиональный рекорд 18-6. Спэнн долгое время выступал во второстепенной организации LFA, причём можно сказать, что успешно, и затем попробовал свои силы на шоу DWCS в 2017 году, но, к сожалению, попытка оказалась неудачной — Райан проиграл ТКО уже на 17-й секунде Карлу Роберсону. Через год снова получил возможность выступить на шоу Даны Уайта и уже сам всего за 26 секунд одолел Эмилиано Сорди и получил контракт с UFC. Спэнн в UFC с 2018 года, и на настоящий момент его рекорд 4-1, шёл на серии из четырёх побед, однако в последнем бою проиграл досрочно Джонни Уокеру.



Очень привлекательной для меня выглядит ставка на ТМ, и сейчас объясню почему. Последние шесть боев Миши Циркунова заканчивались в первом раунде: он либо побеждает приёмом, либо проигрывает ТКО. Спэнн – тоже тот парень, который не откладывает дело в долгий ящик, и большая часть его боёв заканчивается досрочно. Полагаю, что нейтральная ставка (в плане выбора победителя) на досрочную победу в течение первых двух раундов за коэффициент 1.63 выглядит валуйно».