«Динамо» — «Спартак»: где будет трансляция, когда начало, по какому каналу покажут матч

13 марта состоится матч 22-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором не видят фаворита. Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.79. Успех «Спартака» оценён букмекерами коэффициентом 2.71. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Динамо» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.14, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Пенальти идёт за 2.35, удаление — за 2.75, гол Квинси Промеса — за 2.80.