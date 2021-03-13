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«Динамо» — «Спартак»: эксперты оценили шансы команд в центральном матче 22-го тура РПЛ

«Динамо» — «Спартак»: эксперты оценили шансы команд в центральном матче 22-го тура РПЛ
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13 марта состоится матч 22-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором не видят фаворита. Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.79 (35%). Успех «Спартака» оценён букмекерами коэффициентом 2.71 (36%). Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40 (29%).

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Динамо» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.14, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Пенальти идёт за 2.35, удаление — за 2.75, гол Квинси Промеса — за 2.80.

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