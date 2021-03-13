«Арсенал» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч 22-го тура РПЛ в Туле

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — ЦСКА в 22-м туре РПЛ.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 2.30.

«Тяжелый график у тульского «Арсенала». Сначала была кубковая игра с «Зенитом», потом выезд в Сочи, домашняя игра с «Локомотивом». Теперь приезжает еще и ЦСКА. Не позавидуешь Парфенову, честно говоря. Вроде бы неплохо смотрелись с «Локомотивом». Но стоило пропустить первый мяч от Смолова, как голы посыпались в ворота Тулы. Нужно что-то менять, и делать это побыстрее. Ситуация критическая. Никто, думаю, не ждал увидеть «Арсенал» в зоне вылета.



У ЦСКА задачи свои. Они понятны. Расстояние до «Зенита» сократилось до предела — всего 2 очка остается отыграть. И хорошо бы как минимум сохранить такой гандикап до очной встречи в следующем туре. Для этого необходимо обыгрывать «Арсенал».



Не скажу, что ЦСКА очень уж хорош на этом отрезке, но, по крайней мере, у «Ахмата» дома выиграли достаточно уверенно. Рондон забил, пусть и с пенальти, сделал голевой пас. Он еще прибавит. Влашич забил. После игры с «Локомотивом» это было важно для него.



Я все-таки не вижу шансов у «Арсенала» в этой игре. ЦСКА обладает более качественным составом. И он мотивирован в борьбе за чемпионство. Ставлю на армейцев с форой (-1)».