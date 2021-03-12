Календарь плей-офф КХЛ: даты проведения, составы пар четвертьфинала Кубка Гагарина

После победы магнитогорского «Металлурга» в матче с нур-султанским «Барысом» со счётом 5:3, позволившей «сталеварам» выиграть серию и выйти в следующий раунд, стали известны все пары второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Пары второго раунда плей-офф:
Омский «Авангард» сыграет с магнитогорским «Металлургом». Команды начнут серию в Балашихе.
СКА встретится с московским «Динамо». Первые две встречи состоятся в Санкт-Петербурге.
Казанский «Ак Барс» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». Команды начнут серию в столице Татарстана.
Столичный ЦСКА встретится с ярославским «Локомотивом». Первые две встречи состоятся в Москве.
Расписание второго раунда плей-офф:
Расписание матчей серий «Ак Барс» — «Салават Юлаев» и ЦСКА — «Локомотив»: 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта.
Расписание матчей серий «Авангард» — «Металлург» и СКА — «Динамо» М: 18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* марта.
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