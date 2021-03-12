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Биатлон сегодня, спринт, женщины. Результаты гонки, кто выиграл, на каком месте россиянки

Биатлон сегодня, спринт, женщины. Результаты гонки, кто выиграл, на каком месте россиянки
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На девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) завершилась женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, допустившая один промах. Второе время показала немка Денизе Херрман, третьей стала итальянка Доротея Вирер.

Лучший результат из россиянок показала Татьяна Акимова, которая допустила один промах и заняла 25-е место. Лариса Куклина финишировала 42-й, Светлана Миронова — 52-й, Ульяна Кайшева — 57-й. Евгения Павлова (65-я строчка) и Ирина Казакевич (81-я строчка) не вошли в число 60 участниц гонки преследования.

Эксперты считали Экхофф одной из главных фавориток гонки: ставки на её победу принимались за 3.50. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 3500 рублей.

Финиш Доротеи Вирер в топ-3 шёл за 3.50, попадание Херманн на подиум оценивалось в 4.50. Финиш Светланы Мироновой за пределами топ-10 был доступен за 1.60.

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