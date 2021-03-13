«Зенит» — «Ахмат»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 22-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — «Ахмат».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.12.

«О кризисе «Зенита» сказано многое (вылет из Кубка от никакущего «Арсенала», ничья с «Ростовом» дома и поражение от «Рубина» в гостях). Через тур петербуржцам играть с ЦСКА в Москве, и подойти к этой встрече действующему чемпиону лучше, имея хотя бы какой-то отрыв. Таким образом, у «Зенита» больше просто нет никакого права на ошибку.



На самом деле, по мнению многих экспертов, игра «Зенита» не настолько плоха, как его результаты. То же самое говорит и статистика — к примеру, по ожидаемым голам (xG) команда Семака в два с лишним раза превзошла и ростовчан, и казанцев, но не реализовала свои многочисленные шансы. Плюс сказалось невезение — не каждый раз вратарь соперника отбивает пенальти в добавленное время, а чуть раньше чужой форвард забивает гол года с безумным количеством ТТД. На мой взгляд, класс и качество игры в определённый момент всё-таки должны отразиться на результатах.



Полагаю, «Зенит» обыграет «Ахмат», который в двух последних турах потерпел поражения при в целом сносном качестве игры. Команда Талалаева плохо играет на выезде, особенно с топ-представителями чемпионата, да и с середняками тоже. Вряд ли ей удастся преподнести сюрприз, учитывая, что настрой «Зенита» будет максимальным».