«Зенит» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Санкт-Петербурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат» в 22-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Зенита» + тотал больше 2.5 мяча за 2.05.

«Зенит» уже просто обязан приходить в себя. Начало года получилось для него очень слабым. В большей степени это касается результата. Всё-таки нельзя сказать, что он плохо выглядел в Казани. Даже на тяжёлом поле многое получалось, но подводила реализация моментов. Особенно активно упускал свои шансы Азмун. Также отметил бы слабую игру в обороне. В каждом матче «Зенит» пропускает по 2 мяча — это явный перебор. Если разбирать моменты, то там ничего хорошего не увидеть. «Ростову» дали отыграться в меньшинстве. А Макаров из «Рубина» просто поиздевался над обороной чемпиона. Выводы должны быть сделаны.



«Ахмат» вроде бы местами неплохо выглядел во встречах с ЦСКА и «Динамо», но оба матча проиграл. И ему также не хотелось бы уступать в предстоящей встрече. Амбиции у клуба, у Талалаева высокие. А пока что грозненцев нет даже в десятке.



Я всё-таки думаю, что «Зенит» разозлится, в том числе и на себя. Команда опытная, через многое проходила. Да, понятно, что сейчас Дзюба не в том состоянии, многие другие футболисты не в тонусе. Но надо собраться и выдать хорошую серию под занавес сезона. Я поставлю на «Зенит» и тотал больше 2.5 мяча. Защита действует с ошибками, в контратаке «Ахмат» может забить. Но вряд ли гости выстоят под напором зенитовцев».