«Динамо» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России 13 марта

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Москва — «Спартак» в 22-м туре РПЛ сезона-2020/2021.

Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал матча меньше 3.5 за 1.75.

«Футбольный матч «Спартак» — «Динамо» и переполнен стадион», правда, здесь «Динамо» — «Спартак». Совсем недавно эти команды играли в Кубке России. Тогда «Динамо» выиграло со счётом 2:0 с прекрасным голом Тюкавина. Многое предопределил пенальти, назначенный в первом тайме. Тогда Фомин открыл счёт, и «Спартак» в итоге уступил 0:2, хотя моментов у «Спартака» было достаточно. Красно-белые пробовали играть по новой схеме с четырьмя защитниками.



После того матча «Спартак» не лучшим образом сыграл с «Рубином», но очень классно — с «Краснодаром», и перешёл на схему в три центральных защитника.



Как вы знаете, противостояние «Динамо» и «Спартака» не ограничивается футбольным полем. Перед матчем стало известно, что отменили карточку Данилу Фомину, поэтому он сыграет в этом матче, но не отменили карточку Жиго, так что Тедеско придётся придумывать какие-то варианты: Кутепов, Маслов, и снова схема в три центральных защитника. В общем, что-то тут «Спартак» точно предложит «Динамо».



«Динамо» — более организованная команда, чем «Краснодар». Я давно этого не говорил, но сейчас это именно так в этой системе координат. Они вряд ли дадут «Спартаку» разгуляться, как это было неделю назад. Но, с другой стороны, у «Спартака» очень мощная группа атаки. Промес и Мозес по флангам. Есть Ларссон и Соболев. Не знаю, сыграет ли Понсе, но есть из чего выбирать. Зобнин возвращается. В общем, «Спартак» имеет все предпосылки и ресурсы, чтобы взять реванш за вылет из Кубка. Плюс ситуация в турнирной таблице очень плотная, очки нужны и тем, и другим.



В столичный регион снова вернулась зима, будет прохладно, но в день игры обещают небольшой минус. Думаю, что будет очень вязкая, очень упорная и не очень результативная игра, но в этот раз, я думаю, «Спартак» не проиграет. Мне кажется, у Тедеско хватает ресурсов и возможностей, чтобы противостоять этому «Динамо».



Мой прогноз — «Спартак» не проиграет и тотал матча меньше 3.5 за 1.75. Это мои мысли, мои рассуждения и догадки, возможно, мои фантазии о том, как сложится игра, а дальше уже вы решаете сами".