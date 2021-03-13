«Динамо» — «Спартак»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата России

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Москва — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Спартак» провёл яркий матч с «Краснодаром», победил со счётом 6:1. Но при этом не покидает ощущение, что на итог повлияла не только спартаковская бодрость и отличная реализация, но и абсолютная неспособность краснодарцев демонстрировать игровой баланс — вроде бы и моменты были, но дикие провалы в центре поля и обороне, как результат – крупное поражение.



Говоря о предстоящем московском дерби, мы, конечно же, не должны упускать из виду краснодарский фактор. Ведь «Динамо» — это команда совершенно другой организации, да и результаты в последнее время у подопечных Шварца отменные — есть перспектива в кубке России, да и в чемпионате результаты хороши. Кстати, между «Динамо» и «Спартаком» всего три очка разрыва, а значит, успех бело-голубых – это равенство и возможность быть ближе к зоне Лиги чемпионов.



Таким образом, в этой игре сойдутся команды, находящиеся в прекрасном настроении. Это будет влиять на игровые процессы. Плюс, думаю, в «Спартаке» не забыли про кубковое поражение. Тогда подопечные Тедеско уступили со счётом 0:2. В этот раз, уверен, голы будут. Всё-таки Квинси Промес выйдет, а с учётом того, что для него это третья игра, он должен добавлять — с его приходом спартаковцы становятся опаснее. Да и «Динамо», уверен, забьёт. Во-первых, динамовцы забивают стабильно, во-вторых, у соперника не будет Жиго.



Таким образом, мой прогноз на матч «Динамо» — «Спартак»: обе забьют».