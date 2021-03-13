«Динамо» — «Спартак»: прогноз Максима Калиниченко на матч РПЛ 13.03.2021

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 2.04.



«Это дерби всегда вызывает большой интерес, а сейчас это ещё и важное турнирное противостояние. «Динамо» имеет шанс попасть в еврокубковую зону. Сейчас команда Шварца располагается за её пределами, на пятом месте. За 21 тур «Динамо» набрало 36 очков, а его отставание от «Сочи», идущего на четвёртой позиции, составляет всего один балл.



А «Спартак» опережает «Динамо» на два очка, что и даёт «бело-голубым» возможность взлететь в турнирной таблице. Команда Тедеско идет на третьем месте и сама не сильно отстаёт от ЦСКА, идущего на второй строчке – на два балла.



Этот розыгрыш РПЛ, конечно, очень интересен. До сих пор не ясно, кто именно выиграет и как распределятся места в первой четвёрке. Пока что лидирует «Зенит», но у него нет большого отрыва от преследователей, да и в последнее время питерцы стали терять очки. Тем интереснее смотреть такие дерби, где решается, кто займёт более выгодную позицию в таблице.



Обе команды, которые встречаются в этой игре, не так давно имели проблемы. Ситуация у «Динамо» была чуть проще, оно дважды проиграло прямым конкурентам в таблице – «Сочи» и «Зениту» (0:2 и 1:3). Однако после этого подопечные Шварца смогли немного отдохнуть и одержать победу в двух играх с «Ахматом» и «Тамбовом» — 2:1 и 2:0.



«Спартак» же имел более длинную серию поражений из трёх матчей. Причем он точно так же уступил «Зениту» и «Сочи» (1:3 и 0:1), а также потерпел поражение от «Рубина» (0:2). Но в последнем матче команда Тедеско триумфально разгромила «Краснодар» со счетом 6:1.



На таком моральном подъёме может крепко достаться и «Динамо», которое сильным командам пока не может полноценно дать отпор. Не секрет, что мои предпочтения остаются на стороне «Спартака». Так что я верю в его победу. Предложу поставить на вариант – выигрыш «Спартака» с форой (0)».