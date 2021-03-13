«Динамо» — «Спартак»: прогноз Максима Калиниченко на матч РПЛ 13.03.2021

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 2.04.
«Это дерби всегда вызывает большой интерес, а сейчас это ещё и важное турнирное противостояние. «Динамо» имеет шанс попасть в еврокубковую зону. Сейчас команда Шварца располагается за её пределами, на пятом месте. За 21 тур «Динамо» набрало 36 очков, а его отставание от «Сочи», идущего на четвёртой позиции, составляет всего один балл.
А «Спартак» опережает «Динамо» на два очка, что и даёт «бело-голубым» возможность взлететь в турнирной таблице. Команда Тедеско идет на третьем месте и сама не сильно отстаёт от ЦСКА, идущего на второй строчке – на два балла.
Этот розыгрыш РПЛ, конечно, очень интересен. До сих пор не ясно, кто именно выиграет и как распределятся места в первой четвёрке. Пока что лидирует «Зенит», но у него нет большого отрыва от преследователей, да и в последнее время питерцы стали терять очки. Тем интереснее смотреть такие дерби, где решается, кто займёт более выгодную позицию в таблице.
Обе команды, которые встречаются в этой игре, не так давно имели проблемы. Ситуация у «Динамо» была чуть проще, оно дважды проиграло прямым конкурентам в таблице – «Сочи» и «Зениту» (0:2 и 1:3). Однако после этого подопечные Шварца смогли немного отдохнуть и одержать победу в двух играх с «Ахматом» и «Тамбовом» — 2:1 и 2:0.
«Спартак» же имел более длинную серию поражений из трёх матчей. Причем он точно так же уступил «Зениту» и «Сочи» (1:3 и 0:1), а также потерпел поражение от «Рубина» (0:2). Но в последнем матче команда Тедеско триумфально разгромила «Краснодар» со счетом 6:1.
На таком моральном подъёме может крепко достаться и «Динамо», которое сильным командам пока не может полноценно дать отпор. Не секрет, что мои предпочтения остаются на стороне «Спартака». Так что я верю в его победу. Предложу поставить на вариант – выигрыш «Спартака» с форой (0)».
- 13 марта 2021
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:36
-
07:12
- 12 марта 2021
-
20:56
-
20:00
-
19:22