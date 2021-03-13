«Лидс» – «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии 13 марта

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лидс» – «Челси».
Ставка: победа «Челси» за 1.75.
«Павлины» тревожили грандов на старте чемпионата и показывали симпатичный футбол, за счёт чего они и достигли высокой 11-й строчки в турнирной таблице. Тем не менее, в последних пяти турах они набрали очки лишь однажды — со счётом 3:0 на «Элланд Роуд» был переигран «Саутгемптон».
Думаю, что «белые» потерпят очередную неудачу, всё-таки турнирная мотивация не столь высока, да и игра в атаке перестала быть столь результативной. Скорее всего, даже на своём поле они потерпят поражение, пусть и без разгрома.
«Аристократы» набрали фантастическую форму и расположились в четвёрке сильнейших, практически не пропуская в последнее время — всего 2 гола за 11 матчей. В Лиге Чемпионов удалось переиграть мадридский «Атлетико» (1:0), а в регулярном первенстве лондонцы на днях одолели «Эвертон» со счетом 2:0.
Безусловно, «синие» набрали просто превосходные кондиции и вряд ли расслабятся, учитывая напряжённую борьбу за путёвку в Лигу Чемпионов. Много сил тратить нельзя, так что гости постараются сыграть аккуратно и добудут победу без каких-либо рисков».
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