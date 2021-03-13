«Арсенал» Тула — ЦСКА: прогноз Александра Бубнова на матч 22-го тура чемпионата России
Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Арсенал» — ЦСКА в 22-м туре РПЛ. Встреча состоится 13 марта в Туле.
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5 мяча) за 2.90, победа ЦСКА всухую за 2.60.
«ЦСКА вплотную преследует «Зенит» в золотой гонке. Нужно ли говорить, что перед очной встречей с петербуржцами армейцам важно не потерять очки во встрече с оппонентом, номинально уступающим по всем параметрам? Потому особой интриги в этом матче не жду. Подопечным Виктора Гончаренко нужно брать три очка, чтобы закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Игорь Акинфеев вернулся, дисквалификация Марио Фернандеса отменена. Жду уверенной победы гостей».
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