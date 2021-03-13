«Реал» — «Эльче»: смотреть онлайн, где будет трансляция, когда начало, какой канал покажет
13 марта состоится матч 27-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Эльче». Начало игры — в 18:15 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех гостей оценён экспертами в 15.50 А ставки на ничью принимаются за 7.20.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Эльче» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03 Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.30.
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