«Арсенал» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России 13.03.2021

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Арсенал» — ЦСКА в 22-м туре РПЛ.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.75.

«ЦСКА преследует «Зенит». «Армейцы» находятся в двух очках от лидера российского чемпионата. ЦСКА играет раньше, чем «Зенит», и «армейцы» могут выйти на чистое первое место, если обыграют «Арсенал».



Тула опустилась в зону вылета. У команды Парфёнова пять поражений подряд. Плюс «Арсенал» очень много пропускает: 4 от «Сочи», 3 от «Локомотива». Все мячи были пропущены во втором тайме. То ли силёнок не хватает, то ли концентрации. Но на ЦСКА будет особый настрой. И «Арсеналу» очень важно просто постараться зацепить очки.



У ЦСКА вернулся Игорь Акинфеев. Скорее всего, он встанет в ворота вместо Ильи Помазуна, хотя к нему особых вопросов не было ни по «Локомотиву», ни по «Ахмату».



Учитывая состояние газона, которое мы видели в игре с «Локомотивом», созидать на таком поле будет очень сложно. ЦСКА — одна из лучших команд в позиционном нападении. «Арсенал» должен это учитывать. Исходя из сильных сторон «армейцев», Парфёнов должен выстраивать игру в обороне.



Думаю, что на тяжёлом поле, с учётом положения «Арсенала» в турнирной таблице и желания ЦСКА всё время лезть вперёд и атаковать, созидать будет сложно. «Арсенал» может какие-то очки зацепить. Но вряд ли мы увидим много голов. Туле надо думать о своём положении в таблице. Мой прогноз — «тотал меньше 2.5 мяча».