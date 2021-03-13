«Реал Мадрид» — «Эльче»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Эльче» в 27-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Реала» всухую за 1.82.

«Очередной тур чемпионата Испании. Начинаем с матча мадридского «Реала» и «Эльче». Да, «Атлетико» свой отложенный матч выиграл. Ситуация чуть усложнилась для команд, которые догоняют «Атлетико». «Барселона» отстает на 6 очков, «Реал» — аж на целых 8.



«Реал» давненько не уступал в чемпионате, но в последних двух турах сыграл вничью. Если ничья с «Атлетико» — это нормальный результат, к тому же спаслись в самой концовке, то с «Сосьедадом» даже спасение в концовке — незапланированная потеря очков.



Впереди у «Реала» ответный матч против «Аталанты» в Лиге чемпионов. Разумеется, команда Зидана думает и об этой игре. Но и нельзя забывать об «Эльче», который борется за выживание и находится на границе зоны вылета. В последнем туре «Эльче» неожиданно для многих обыграл «Севилью» (2:1). Если посмотреть, то «Эльче» забивает достаточно много в последних турах. Но был матч с «Барселоной» на «Камп Ноу», там забить не смогли. В матче первого круга «Реал» имел большое преимущество, но привез себе пенальти. Сыграли 1:1. Здесь надо держать ситуацию под контролем, действовать внимательно. И я думаю, Зидан сделает на этом акцент для своих футболистов.



Думаю, «Реал» выиграет. И выиграет он, скорее всего, не пропустив. «Реал» в этом сезоне в обороне действует довольно уверенно, играя даже без Серхио Рамоса. Мой прогноз — «победа «Реала» всухую» за 1.82. Можно попробовать вариант с мультисчетом 1:0, 2:0, 3:0 за коэффициент выше «двойки».