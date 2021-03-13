«Динамо» — «Спартак»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу 22-го тура РПЛ!
13 марта в матче 22-го тура РПЛ сыграют «Динамо» и «Спартак». Начало матча — в 19:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
Забери свой бонус в три простых шага.
1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.
2. Пройди полную идентификацию.
3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу «Динамо» — «Спартак».
Рекомендуем вам
- 13 марта 2021
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:36
-
07:12
- 12 марта 2021
-
20:56
-
20:00
-
19:22
-
19:00
-
18:00
-
17:45
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:15
-
08:15
-
07:45
-
07:12
- 11 марта 2021
-
22:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам