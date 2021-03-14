«Кальяри» — «Ювентус»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 27-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Кальяри» — «Ювентус».



Ставка: обе забьют за 1.75.

«Матч «Кальяри» — «Ювентус». Очень тяжело понять, в каком состоянии сейчас находится команда Андреа Пирло: вылет из Лиги чемпионов, постоянная критика Криштиану Роналду, естественная необходимость фокусироваться на скудетто. Это означает, что нужно сделать какой-то шаг вперед, как-то сфокусироваться, показать футбол, может быть, не идеального качества, но близкого к этому. Конкуренты впереди, конкуренты оторвались. Сейчас очень важно не терять очков.



В соперниках «Кальяри», который сейчас находится в очень хорошем настроении. У Ди Франческо не получилось, он покинул клуб. Тогда команда находилась рядом с зоной вылета. Пришел Семпличе — и пошли победы, ничейные исходы. В общем, пока команда потихоньку поднимается. Матч с «Ювентусом» будет серьёзной проверкой.



Мне кажется, что «Кальяри» сейчас и с точки зрения психологии, и с точки зрения игры выглядит неплохо. Для «Ювентуса» это будет проблемой, тем более что матч выездной, на Сардинии. Это значит, что «Кальяри» будет не только обороняться, но и постарается показать что-то впереди. Наверняка удастся забить, потому что «Ювентус» в этом сезоне совсем не идеален в обороне. Очень много травмированных, и пока «Ювентус» с этим справиться не может.



С другой стороны, «Ювентусу» нужно побеждать, так как нужно что-то делать с этим реноме, которое появилось в этом сезоне: «Команда, которая ни на что не претендует». Поэтому, я думаю, что и «Юве» сумеет забить. В этом матче я поставлю на то, что обе команды сумеют отличиться».