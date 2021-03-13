«Динамо» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на московское дерби в РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Динамо» — «Спартак».



Ставка: «Спартак» победит за 2.85, обе забьют за 1.83, тотал матча больше 2.5 гола за 2.12.



«Совсем недавно эти две команды играли между собой, и «Динамо» выглядело предпочтительнее. Однозначно после этого игра «Спартака» усилилась. Пришедший Промес, Мозес, Зобнин, Крал – очень хорошая полузащита у «Спартака». С каждой игрой, с каждым днём они всё больше сыгрываются.



«Динамо» в прошлой игре прессинговало и не давало проводить быстрые атаки. В этой игре какое-то противоядие Тедеско найдёт. По качеству футболистов однозначно «Спартак» сильнее, поэтому он победит».