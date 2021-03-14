«Уфа» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч 22-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Уфа» — «Рубин» в 22-м туре РПЛ.

Ставка: «Рубин» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.94.

«Тяжёлая игра ожидает «Рубин». Хотя сейчас он находится в хорошей форме, что показали матчи против «Спартака» и «Зенита». Но играть в Уфе на искусственном газоне в достаточно холодную погоду — это испытание для всех. Приспособиться к таким условиям и показать яркий футбол очень сложно. К тому же «Уфа» прекрасно понимает, как нужно себя вести. Рахимов — грамотный специалист. Он, естественно, будет заполнять зоны на своей половине поля, не давая казанцам разбежаться. И в каком-то смысле «Рубину» будет гораздо тяжелее, чем во встречах с «Зенитом» и «Спартаком».



Отметил бы, что и «Уфа» сейчас достаточно неплохо выглядит. С «Химками» не все получилось. Но ты пойди эти «Химки» останови сейчас. Ни у кого в чемпионате не получается. А потом были два матча с «Уралом». В Кубке России крупная победа, в чемпионате — ничья на выезде, при этом уфимцы в меньшинстве играли.



Думаю, нас ждет достаточно закрытый футбол. Очень вероятно, что голов здесь вообще не будет. Я бы поставил на то, что «Рубин» не проиграет при тотале меньше 2.5 мяча. Все-таки состав у казанцев покласснее, где-то они могут свой шанс у чужих ворот найти».