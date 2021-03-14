«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч 22-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Сочи» в 22-м туре РПЛ.

Ставка: тотал меньше 2 гола за 2.10.

«Одна из самых интригующих встреч тура. Наверное, встречаются одни из самых подготовленных команд чемпионата, если судить по первым играм после перерыва. «Локомотив», прошедший полноценную подготовку с Николичем, пытается добраться до еврокубковой зоны. Он дважды выиграл всухую — у ЦСКА и «Арсенала». Что касается «Сочи», то он претендует даже на чемпионство. И команда Федотова тоже не пропускала, взяв 4 очка во встречах с «Арсеналом» и «Ростовом». Кстати, этот матч станет своеобразной репетицией четвертьфинала Кубка России.



Обе команды организованно действуют в обороне. У «Локомотива» командные действия в защите стали выглядеть более осмысленно, приход Пабло здесь помог, на мой взгляд. А «Сочи» давно уже хвалят за сбалансированность игры.



Я думаю, что команды будут давать друг другу минимум возможностей. Разрушение будет побеждать созидание. Поэтому я бы поставил на «тотал меньше 2 мячей».