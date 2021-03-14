«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч 28-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм».
Ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 2.05.
«Победа «МЮ» в домашнем матче с «Вест Хэмом» оценивается букмекерами рекордным на моей памяти коэффициентом – почти двойкой! И это, в общем-то, неудивительно – «МЮ» в последнее время не особо впечатляет своей игрой – манкунианцы создают минимум остроты у чужих ворот, не слишком хороши во владении, им явно не хватает скорости и разнообразия действий. Непростой и довольно невзрачный матч с «Миланом» в четверг — лишний повод не слишком верить в перспективы команды в это воскресенье.
Ну а «молотобойцы» уверенной поступью идут вверх по турнирной таблице и, похоже, останавливаться не намерены. Одним словом, у Мойеса отличная возможность добиться громкого результата в месте, где в качестве тренера «МЮ» ему этого, как правило, сделать не удавалось.
У хозяев, ко всему прочему, похоже не будет не только Рашфорда, но и Кавани с Марсьялем, и продолжающих восстанавливаться Погба с Ван де Беком. Ну а у гостей, к их сожалению, не сыграет по условиям арендного соглашения Лингард, кто, вне всяких сомнений, против «МЮ» сыграл бы на своем максимуме.
Предположу, что игра не получится очень зрелищной, а гости, у которых три победы в последних четырех матчах, как минимум ничью из Манчестера увезут. Главное, чтобы не чудили арбитры».
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