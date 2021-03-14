«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Александра Мостового на матч 22-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» — «Сочи».



Ставка: победа «Локомотива» за 2.14.

«Локомотив» просто разгромил «Тамбов» в Кубке России (3:0), открыв официальный сезон 2021 года уверенной победой.



За 21 тур текущего сезона Российской Премьер-Лиги «железнодорожники» добыли десять побед и четыре раза сыграли вничью, что принесло 34 очка и шестое место в турнирной таблице РПЛ. Такой старт можно считать успешным после результатов столичного клуба перед каникулами, когда команда получила два поражения от «Краснодара» (0:5) и «Химок» (2:3).



«Сочи» выступает выше всяких похвал в текущем первенстве турнира высшей лиги России. У южан 10 побед и семь мирных исходов, которые принесли 37 очков и четвертое место в турнирной таблице. Вторую половину сезона «барсы» начали победой над «Арсеналом» (4:0) и ничьей с «Ростовом» (0:0).



Я считаю, что здесь шансов больше у «Локомотива». «Железнодорожники» перезагрузились и показали себя во всей красе в первых турах после каникул.



Предполагаю, что сегодня блестящая серия южан прервётся".