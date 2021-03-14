«Арсенал» – «Тоттенхэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии 14 марта

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Арсенал» – «Тоттенхэм».



Ставка: ничья за 3.40.

«Арсенал» сыграет 14 марта в лондонском дерби против «Тоттенхэма». В последнее время именно номинальные гости побеждали.



«Канониры» расположились только на десятой строчке с 38 баллами. Периодически возникают в их игре впечатляющие отрезки, но на дистанции нет никакой стабильности. Я бы отметил надёжную оборону коллектива — он пропустил всего 28 мячей за 27 туров, пусть и может пропускать от не самых грозных соперников вроде «Бернли» (1:1).



На мой взгляд, никакого превосходства у хозяев стадиона нет, но есть мотивация наконец-то начать победную серию, учитывая тяжёлые игры в еврокубках. Думаем, статус дерби только усиливает его, пора бы уже наказать принципиального оппонента за последние неудачи в очных играх.



«Шпоры» пребывают в потрясающей физической форме и возвращаются в борьбу за путёвку в Лигу чемпионов, выиграв три предыдущих тура. В Лиге Европы тоже всё достаточно неплохо — была одержана комфортная домашняя победа над загребским «Динамо» со счетом 2:0.



Думаю, что гости проигрывать в этой встрече не могут с такой готовностью, однако и за победу бороться будет сложно. Не верю я в шестую викторию кряду, как бы этого ни хотелось. Скорее всего, соперники просто заберут по одному баллу».