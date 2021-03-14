«Уфа» — «Рубин»: прогноз Александра Бубнова на матч 22-го тура чемпионата России
Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Уфа» — «Рубин» в 22-м туре РПЛ. Встреча состоится 14 марта в Уфе.
Ставка: победа «Рубина» за 2.26, ИТБ 1.5 гола «Рубина» за 2.60.
«Аутсайдер принимает разогнавшийся «Рубин». У казанцев сильная группа атаки, в среднюю линию возвращаются важные игроки… Мне кажется, хозяева тут будет очень сложно зацепиться за очки. Даже несмотря на фактор своего поля. Причина на поверхности — на данный момент «Рубин» просто сильнее.
Потому поставлю на победу казанцев, которые продолжают бороться за попадание в зону еврокубков. Думаю, подопечные Леонида Слуцкого забьют как минимум два мяча. И для победы этого хватит».
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