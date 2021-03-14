«Тамбов» — «Краснодар»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ в Саранске

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Краснодар» в 22-м туре РПЛ. Встреча состоится 14 марта в Саранске.



Ставка: победа «Краснодара» всухую за 1.43, победа «Краснодара» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.92.



«Краснодар» потерпел болезненное поражение в прошлом туре — 1:6 от «Спартака», большой удар. Да и вообще провалился на старте весеннего отрезка — вылетел из Лиги Европы, проиграл в Кубке России «Сочи.» Но всё равно команда Мурада Мусаева является здесь явным фаворитом. Есть шанс, наконец, сыграть на «ноль», хотя напрячься для этого придётся. Особой интриги тут не жду — победа гостей на классе. Много они вряд ли забьют, но три очка наберут».