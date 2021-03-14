Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн 14.03.2021, трансляция матча АПЛ, где покажут

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн 14.03.2021, трансляция матча АПЛ, где покажут
Ставки / Прогнозы 0

14 марта 2021 года состоится матч 28-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет «Okko Спорт».

Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62, а успех «Тоттенхэма» оценён в 2.93. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.72.

«Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч: Моуринью и Артета украсят АПЛ огненным дерби
За четыре последних тура в АПЛ заклятые соперники на двоих забили 18 голов.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021