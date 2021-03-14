«Арсенал» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн 14.03.2021, трансляция матча АПЛ, где покажут
14 марта 2021 года состоится матч 28-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет «Okko Спорт».
Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62, а успех «Тоттенхэма» оценён в 2.93. Ставки на ничью принимаются за 3.60.
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.72.
«Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч: Моуринью и Артета украсят АПЛ огненным дерби
За четыре последних тура в АПЛ заклятые соперники на двоих забили 18 голов.
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