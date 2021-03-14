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«МЮ» — «Вест Хэм»: смотреть онлайн 14.03.2021, прямая трансляция матча АПЛ, где покажут

«МЮ» — «Вест Хэм»: смотреть онлайн 14.03.2021, прямая трансляция матча АПЛ, где покажут
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14 марта 2021 года состоится матч 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи — в 22:15 мск. В прямом эфире игру покажет «Okko Спорт».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех «Вест Хэма» оценён экспертами в 4.50. А ставки на ничью принимаются за 3.68.

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

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В четырёх из пяти последних очных встреч в АПЛ голы забивались в обе стороны.
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