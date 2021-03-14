«Милан» — «Наполи»: смотреть онлайн 14.03.2021, прямая трансляция, какой канал покажет

14 марта состоится матч 27-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры в своих прогнозах не видят явного фаворита: поставить на победу миланского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.63. Успех гостей оценён экспертами в 2.82. А ставки на ничью принимаются за 3.35.



Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Милан» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27.



Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60. Пенальти идёт за 2.40.