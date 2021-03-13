«Арсенал» — ЦСКА: результат матча РПЛ 13.03.2021, какой счёт, как сыграли, авторы голов

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 42-й минуте встречи счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Пантелеев, успешно реализовавший пенальти. Через три минуты хавбек Александр Ломовицкий упрочил преимущество хозяев в счёте, забив гол после передачи Пантелеева.
На 90-й минуте полузащитник Наир Тикнизян сократил отставание ЦСКА в счёте. Через одну минуту с поля был удалён хавбек тульской команды Валерий Громыко. Две минуты спустя красную карточку получил защитник «Арсенала» Александр Довбня.
Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.79. Успех «Арсенала» оценивался в 5.10: выигрыш с 1000 рублей составил бы 5100 рублей. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.80.
Тотал больше 2.5 гола шёл за 2.11, обе забьют — за 2.02, пенальти — за 2.50, а удаление — за 3.80.
- 13 марта 2021
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